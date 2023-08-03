自成一家：港府外宣水平有待提升

特首上周率領代表團訪問東盟三國，事後總結整個行程時形容成果豐碩。但恕我直言，從公關宣傳的角度來看，這次外訪仍有很大改進的空間。

政府首腦外訪前在訪問國的主流媒體發表署名文章，在國際政治舞台上幾乎是指定的動作。這種做法既能提前為出訪宣傳造勢，也可以將想要講的內容通過媒體直接讓當地民眾知道，而不會被人斷章取義。所以今年3月份國家主席習近平到俄羅斯進行國事訪問前夕，就在數家俄國媒體發表了署名文章。當然，有些更進取的元首則會選擇在外訪前接受當地國主要媒體集體採訪或者書面訪問。

特首今次訪問新加坡、印尼和馬來西亞，銳意對外說好香港故事，但上述三種做法統統沒有用到，反而在行程最後一天接受央視專訪。此舉能否增加東南亞民眾對香港的了解？大家可自行判斷。

我不知道特首沒有在星馬印三國媒體主動發聲的原因是甚麼，只能猜測可能是傳媒不配合。但按常理推測，香港特首在出訪地區接受當地報章專訪或發表署名文章，將有助提升該家媒體的影響力，當地媒體應該是不會拒絕的。更何況這三國長期以來和香港關係良好。所以另一種可能是港府過於被動，根本沒想過要在當地媒體多點發聲。特首早前首次外訪，遠赴中東推廣香港，在當地輿論界也差不多是銷聲匿迹。

港府或許認為只有國家領導人才會主動在外國媒體發聲，特首不應僭規。這是多餘的擔心。特首能夠在APEC與各國領導人平等對話，已反映香港具有獨特的角色，北京對香港在國際發聲只會樂見其成。總而言之，港府的外宣水平仍有待提升。