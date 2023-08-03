龍吟虎嘯：美國面前澳洲無自己

澳洲對全世界任何國家的態度都要緊隨美國，美國跟誰好，它就跟誰好；美國對誰惡，它就對誰惡；美國指東，澳洲不敢向西；美國說煤炭是白的，它不會說是黑的。澳洲緊隨美國的態度和做法，在中國問題上至為明顯。

上個世紀50年代，新中國剛成立。一場韓戰，澳洲不由分說、想都不想，就加入了美國組建的「聯合國軍」與中國打仗。雖然澳洲出兵不多，對美國沒甚麼貢獻，但姿態和立場的顯示很重要，擺明澳洲不理甚麼道理、甚麼是非，不理「新中國」和自己有沒有關係，只要美國要打，它就跟着打。

上個世紀50年代到70年代，美國對華冷戰，封鎖包圍中國，澳洲還是步步緊隨。之後中美建交，冰釋前嫌，中國改革開放，中美「謀求合作」，各取所需，關係空前的好，互惠互利空前的大，澳洲就搭上順風車，和中國友好合作，互惠互利。

這段時間有30多年，澳洲前所未有地嘗到了與中國合作所帶來的好處和巨大利益，中國對澳洲更是傾心相待。

然而，這一切並不能改變澳洲緊隨美國的傳統和現實抉擇。特朗普上台，改變對華政策，視中國為最大對手，要動員盟友全方位遏制、打壓、圍堵中國，澳洲毫不猶豫率先跳出來，在打壓中國科技，在南海、台海、台灣問題上充當美國「印太戰略」的急先鋒，狐假虎威向中國炫耀它的武力，一副準備介入台海戰爭的勁頭。澳洲的不自量力、自我膨脹到了十分可笑的地步。

中國當然要回敬它的挑釁，在外貿方面略施懲戒，澳洲終於受不了，在老美點頭之下，趕緊修復對華關係。中國同情它的可憐，兩國商務高官最近商談，經貿恢復正常。

然而，澳洲剛鬆一口氣，美國又讓它加強武裝，提升軍力，繼續在台海問題、印太戰略上充當美國反華的小打手也。