政情：參與聯署有違中立 中大副校長須問責

即時停職 5日內向校董會主席交報告 中文大學改革爭議不絕。中大校友評議會主席楊于銘等3名中大校董早前發起公開聯署，反對3個校董議員提交改組中大校董會嘅私人草案。身兼中大副校長（行政）嘅校董會秘書吳樹培亦有參與聯署，被批有違中立原則。有消息人士透露，中大校董會主席查逸超尋日喺校董會議上話，吳樹培涉違反中立被即時停止參與校內改組工作，仲要求佢5日之內向查逸超提交報告解釋。即使畀人停止工作，但佢亦無離開會議，不過全程一言不發。

據了解，喺吳樹培被批參與聯署有違中立，同埋「越權」繞過校董會制訂議程，被即時停止其參與校內改組工作嘅時候，同樣有份發起公開聯署嘅校董，未有為吳樹培發聲，而佢本人亦無為自己作出澄清。當時有人就話吳樹培唔介意可以繼續留低，亦可選擇離場，不過佢最後就冇走到，但冇喺會議度講過任何嘢。

涉嫌越權 會上未有人辯護 被問及事件嘅時候，身兼中大校董嘅議員劉國勳就話唔會引述會議內容，但指涉嫌越權及違反中立等指控需有跟進行動，並尊重主席決定，待事件有進展之後，再視乎情況而嚴肅處理。

另一中大校董、同樣有參與發起聯署嘅林偉雄，被問及會否擔心吳樹培被查逸超針對時，佢回應指，希望查係「對事不對人」，又話2002年有關大專院校管治改革嘅《宋達能報告書》，吳樹培係參與人之一，形容對該報告書有如此認識嘅人，喺香港為數甚少，坦言「希望佢能協助校董會改組，否則就係中大及香港嘅損失！」而講到冇人為吳樹培辯護一事，林偉雄話冇人係吳樹培嘅代表，只有佢自己先知道自己嘅行為，又重申聯署人係中立。

而喺上星期五嘅立法會會議入面，教育事務委員會主席梁美芬不滿吳樹培身為校董會秘書仍參加聯署，認為佢有違中立。

擅自發放議程 被指隻手遮天 當時查逸超就話按守則要求，吳樹培要絕對中立，仲話吳樹培幾日前喺未徵得佢同意而擅自發放校董會議程，當中出現查逸超認為「有問題」嘅項目。議員梁子穎亦都喺會議度話吳樹培「隻手遮天」，控制大學行政同校董會秘書事務，希望中大管治架構「重上正軌」喎。