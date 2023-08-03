店舖盜逾2萬元貨 拘雙程證漢

【本報訊】黃大仙區執法部門，自今年6月起展開代號「暗谷」的反罪惡行動，以情報主導方式打擊盜竊活動，並於上周四接獲一家本地大型連鎖零售商報案，指旗下一間位於黃大仙區的分店，失竊6盒總值約3,400元的藥物。據悉，相關藥物每盒售價300至1,000元不等，價值高昂，人員相信並非個別人士偷去自用，而是有人偷竊藉此轉售圖利，遂採取針對性情報收集，包括分析大量「天眼」影片紀錄，最後鎖定一個二人組織的犯罪集團。

初步調查顯示，今年7月15日至27日，該集團在同一零售商的分店，至少犯下另外11宗盜竊案，盜走包括營養補充劑、藥物及美容產品等不同貨品，涉案金額達22,500元。人員其後鎖定其中一名成員身份，至本周二以涉嫌「盜竊」，在油尖區拘捕該名持雙程證的43歲內地男子，他已被扣留調查。

與同夥前後腳聲東擊西 調查人員指出，涉案集團手法純熟，成員會以「前後腳」方式進入連鎖店，其中一人與職員談話分散注意力，同黨則趁機把盜竊的貨物放入手袋或背囊，再各自於不同時間離開，得逞後循不同渠道出售贓物。人員正追緝在逃人士及調查贓物去向，並深入了解該集團是否有其他成員、是否牽涉其他案件，以及是否有人干犯處理贓物罪，不排除有更多人被捕。