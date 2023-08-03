炒舖案律政司上訴 牙醫維持無罪

【本報訊】證監會於2015年首次就無牌集體炒舖提出檢控，落案起訴牙醫冼仲彥及其營運的公司「經營受規管活動業務」等共4罪，被告經審訊後被裁定所有控罪均不成立。律政司以案件呈述方式提上訴，冀上訴庭釐清原審法官所作裁定的法律觀點是否正確。上訴庭早前經開庭後，昨頒下判詞，認為原審法官所作裁定的法律觀點大部分均不正確，並指應判處兩名答辯人罪成。但因律政司早已表明本案的上訴結果旨在釐清法律問題，不影響答辯人的裁決，故維持答辯人無罪的裁決。

指原審官觀點多不正確 兩名答辯人分別是冼仲彥及其營運的IPFUND Asset Management Limited。是次案件呈述要求上訴庭釐清原審法官陳仲衡的裁斷是否正確，包括涉案購買16項物業的空殼公司是私人公司及投資者購入的權益是空殼公司股份等。

判詞指上訴庭雖認同涉案空殼公司確是私人公司，但認為陳官的其餘裁決均不正確，特別就投資者購入的權益是否空殼公司股份方面，上訴庭經考慮後認為，交易的目標，為物業所佔權益的百分比及物業出售後按所佔百分比分享的利潤，而不是一間空殼公司的股份，該些股份並非投資者購入的權益。基於此裁定，陳官餘下的裁定之法律觀點均不正確；案件發生於11年2月至12月，控方指IPFUND並無相關牌照下，安排投資者集體投資16個商舖項目，當中4項虧蝕，餘下12項，令投資獲利共3,062萬元，IPFUND從中收取了201萬元顧問費。案件編號：CACC 291/2021