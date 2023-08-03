男囚與妹認賄懲教助理 帶違禁品

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名男囚犯及其胞妹，指他們向一名懲教署二級懲教助理行賄逾萬元，將多項未經授權物品引進荔枝角收押所給該名囚犯。囚犯及其胞妹昨於西九龍裁判法院同承認3項向公職人員提供利益罪，法庭先索取該兩被告的背景報告始作判刑，胞妹續准保釋，囚犯續還押。而同案亦被控的男懲教署二級懲教助理則暫毋須答辯，獲准保釋至9月13日再訊。

涉案二級懲教助理是35歲被告金永勤，被控3項公職人員接受利益罪。涉案囚犯是35歲男被告吳天文，其胞妹是31歲被告吳樂澝。兩兄妹昨同承認3項向公職人員提供利益罪。案發時吳天文還押於荔枝角收押所，條例及規則列明，禁止懲教署人員傳遞未經授權物品予囚犯，並禁止懲教署人員無適當權限與囚犯或其親友通訊。

涉款逾萬元 案情透露，吳天文及吳樂澝於22年5月至8月期間，向一名駐守該收押所的二級懲教助理提供3筆賄款共10,100元，以將未經授權的物品引進荔枝⻆收押所給吳天文。廉署發現吳樂澝與該二級懲教助理在無適當權限下多次通訊及會面。吳樂澝並將兩副眼鏡、非懲教署指定品牌的香煙、打火機、筆記簿及文具等物品交予該二級懲教助理。吳天文及吳樂澝承認向該二級懲教助理提供過萬元賄款，作為對方將上述物品攜帶入收押所交予吳天文的報酬。案件編號：WKCC 2343/2023