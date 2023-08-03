澳門消息：珠海利剪襲同鄉亡 疑兇澳門落網

醉酒爭執撩單挑 事後經港逃 廣東珠海市本周一（7月31日）凌晨發生恐怖命案，死者及兇手均為澳門居民，44歲黃姓男疑兇涉嫌犯案後逃返澳門，經兩地執法部門聯手調查後，同日在外港碼頭成功拘捕疑兇。疑兇供稱與54歲男死者屬同鄉，但互不相識，於同一場所飲酒期間爭執，期間從旁邊水果店拿取剪刀，涉嫌插向死者後逃離。

澳門執法部門昨早公布該宗命案詳情，指事發於周一凌晨4時35分，黃男當日與妻子到珠海拱北附近一處由另一同鄉租住用作消遣的場所飲酒，期間男死者上前搭訕，兩人當時已有醉意，隨後發生爭執並演化成肢體衝突，同場的其他同鄉一度上前勸阻，黃男遂約死者到樓下「單挑」，死者跟隨落樓。未料，黃男落樓後在附近一個生果攤檔，奪取一把利剪，並涉嫌刺向死者的腹部及大腿，黃男事後棄剪逃去。

當局案發當日接獲內地部門通報，指涉案的黃男已逃回澳門，執法部門調查後發現黃當日早上7時許已前往香港，至同晚8時40分經外港碼頭折返澳門，他入境澳門時即被拘捕並承認犯案，經內地法醫初步驗屍報告，死者身上有多處傷口，致命傷是右大腿內側開放性傷口，具體死因仍需進一步查明。而現場檢獲涉案兇器剪刀，全長21厘米，刀刃長8.5厘米，刀頭十分尖銳。

雙方俱居民 適用澳門刑法 執法部門補充，雖然案件不在澳門發生，但作案人與被害人均是澳門居民，因而適用澳門刑法。目前疑犯將被控加重殺人及禁用武器罪，移送檢察院。