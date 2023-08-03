5歲童坐大髀揸客貨車 爺爺被捕

【本報訊】本周二有網民在社交網站上載一段短片，顯示一輛白色客貨車駛入一個停車場泊車，期間客貨車逐漸接近鏡頭時，卻赫見一名男童坐在司機大腿上扭軚控制車輛轉彎，司機則輔助揸軚，油門和煞車相信均由司機操控。拍片者不值此危險行為，大呼：「你真係黐線㗎你！」

上載影片者留言稱，片段是他在本周二中午於荃灣麗城花園拍攝，形容「其（奇）怪架車揸成咁，第二圈才見到原來小朋友控制呔（軚）」，又表示已經報案，「因行車時太過近其他車」。

不少網民看畢片段後，均留言狠批客貨車司機的所為，「要有幾無知先會做呢樣野（嘢）」、「隔離（籬）左右嗰啲車主睇完真係一額汗」、「已（以）為好好玩，點知犯左（咗）法」，並有人指出「好耐之前有個同樣係咁，俾（畀）人告過」。

執法部門稱留意到有關影片，經深入調查後，於本周二晚上約9時10分於荃灣區內，以涉嫌「危險駕駛」拘捕一名姓李（71歲）男子，他其後獲准保釋候查，須於9月上旬向執法部門報到。消息指出，被捕男子與該名5歲男童，彼此為爺孫關係。