涉撞律政中心尋弟頂包 印度漢還押

【本報訊】中環上周五早上發生罕見事故，一輛私家車撞向位於下亞厘畢道律政中心的保安更亭，執法部門當日拘捕一名印度裔男子。經調查後，人員再分別拘捕另外一名印度裔及兩名巴基斯坦裔男子，指4人在意外後涉「頂包」而被控串謀妨礙司法公正；其中一名25歲印度裔男子另涉嫌刑事毀壞及危險駕駛。該名25歲印度裔男子被控3罪，昨被解往東區裁判法院應訊，暫毋須答辯，裁判官按控方要求，將案押後至9月12日再訊，以待警方進一步調查。被告申請保釋但被法庭否決，須還押候訊。

另3被告同待9‧12再訊 涉案印度裔被告辛格梓龍（25歲），被控危險駕駛、刑事損壞及串謀妨害司法公正共3罪。控罪指他於2023年7月28日，在香港下亞厘畢道18號律政中心西翼外，在道路上危險駕駛一輛私家車；無合法辯解而損壞屬於香港政府的一塊路面標誌牌，和約50厘米乘30厘米水泥圍欄；及於同日同地，在香港警務處調查一宗懷疑危險駕駛案件時，故意誤導調查方向，使警方相信其弟辛格梓洋才是當日駕駛涉案車輛的司機，並干犯上述罪行，但辛格梓洋並非該車輛司機且沒有干犯上述罪行。

同案另外3名被告，早於本周一已於東區裁判法院提訊，該3人的案件亦同押後至9月12日再訊。3名被告分別是辛格梓洋（23歲，印度裔，工程師）、簡馬弗（22歲，巴基斯坦裔，運輸工人）及DHILLON Jaskirat Singh（21歲，印度裔，運輸工人）。3人同被控串謀妨礙司法公正罪，指3人於2023年7月28日，在香港警務處調查一宗懷疑危險駕駛案時，故意誤導調查方向，而使警方相信辛格梓洋為當日上午在律政中心外駕駛涉案車輛的司機。案件編號：ESCC 1656/2023