醫健：老有所醫：關節炎，明換關節暗中醫腦！！

在本港公立醫院等待膝關節置換手術患者約3萬人，期間服用止痛藥緩解部分疼痛，情緒焦慮似無期徒刑加速神經增生增痛覺，惡性循環。人們將希望寄託手術，手術是主，想像相信它會減輕或治愈他們的痛苦，研究卻表明約20%的患者在手術後仍然疼痛。議員們爭取縮短輪候時間，短手術期令焦慮時間縮短，卻吸引更多人視手術為終結。

持續痛症 自愈效果好 長期以來，醫生們少研究為甚麼類似的關節X光或MRI變化，不同患者疼痛程度大不同。澳洲醫學雜誌在2013年3月4日的《神經可塑性和疼痛》文章指出，近年神經科學的進展證明，患關節長期痛的人之大腦，會發生神經細胞變化，病人卻從來不知。重點是，在關節手術後如果疼痛減輕，這些大腦變化已被證明又逆轉。

疼痛雜誌2013年4月號《將慢性疼痛稱為腦病是甚麼意思？》文章承認「周圍結構（膝背等等）成像中發現的異常之前誤導了慢性疼痛患者的醫療護理」，因為長期痛的病人腦細胞有變，而病人仍被身心分類單極醫療習俗輸送帶，引導信心放於手術或新儀器治關節。研究亦證明，不少非急創引致的排期骨科手術療效等同假手術。

用生物符號醫學（Biosemiotic Medicine 2016）角度看，病人可學習控制自己大腦線路信號製藥自愈病痛，藥物或是配角。美國科羅拉多大學2021年一項試驗的驚人結果，151名患有持續痛症的受試者，被隨機分開三組。常規護理、安慰劑或接受4星期共8次，每次一小時的新療法，訓練患者將疼痛重新詮釋，以新思維信念影響新細胞行為。66%病人在這種純學習框外新知識後，幾乎或完全沒有疼痛，這些結果在一年後保持不變。安慰劑有20%，而常規治療只有10%。公立醫院有痛症專科介紹另類物質助人，如研究新物料注射或破壞神經線手術；未知有否提供生物符號醫學科，給輪候手術病人中，有決心認真學習發揮自愈潛能的人作為治病新出路？換關節手術醫腦改為用口術神經轉線醫腦，或免手術風險及省醫療費。張錦暉醫生 研究生物符號醫學、大腦可塑性、深度個人成長

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