翹英結業涉吞251萬 董事被捕

【本報訊】開辦接近27年的「翹英教育」全線結業，旗下5間補習中心關閉。不少家長為子女購買了預繳式課程，截至昨午12時，海關已接獲310宗舉報，涉款251萬元，於本周二採取行動，拘捕50歲女負責人兼公司董事，涉嫌於預售課程時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。今次是自《商品說明條例》生效以來，涉款及舉報數字最多的一宗。積金局則指翹英教育未有就今年1月至6月共6期為約42名員工交強積金供款。

《商品例》生效後涉額最多 該教育中心有5間分校，分別位於小西灣、筲箕灣、柴灣、太古及何文田，均經營多年，一般提供功課輔導班、全科補習班及暑期班，惟於上月29日突然結業。海關已安排專責隊伍調查，並派員到各分校張貼通告，呼籲受影響人士提供資料。截至昨午12時，海關已接獲310宗舉報。有關家長為子女購買了預繳式課程，有人更為新學期預繳了一年學費，由於中心突結業，故已購買的課程未能兌現。

調查所得，該教育中心於7月仍有銷售預繳式課程，但結業後沒有任何合適的善後安排，專責隊伍聯絡不少舉報人，得悉損失最多的家長為兩名子女報了12個月課程，預繳了5萬元。海關稱，該教育中心分校過往有欠租情況，亦不是近日出現的情況，有理由相信該教育中心在明知不能繼續營運下，仍接受預繳式課程付款。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。被問到受影響家長如何追討款項，海關稱家長們要自行民事索償。

欠繳42員工強積金6個月 積金局表示，最新調查所得，翹英教育未有就2023年1月至6月共6期為約42名員工繳交強積金供款。局方會向翹英教育進行民事申索，如翹英教育最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。

局方又指，翹英教育有屢次拖欠強積金供款的情況，在積金局介入下，自2019年的供款期開始，成功為約83名受影響僱員追回總數約77萬元的欠款及附加費。局方亦曾於2020年9月向該僱主提出刑事檢控，涉及沒有為僱員登記強積金及拖欠供款，有關僱主承認控罪，被判罰款1.3萬元。