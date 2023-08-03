又大又圓 超級月亮高高掛

【本報訊】今年夏季將出現4個「超級月亮」，首個已率先於上月3日出現，惟當時受天氣影響，本港大多地區均未能一睹月色。第2個超級月亮則在昨日凌晨已上演，至昨晚，天公作美，未有厚厚雲層出現，明亮的超級月亮高懸鬧市上空，市民可憑肉眼觀察到滿月，且較平時的滿月大三成！

月底再現藍月亮

之後在本月31日將出現第3個「超級月亮」，亦是今年最大的滿月。由於是次的超級月亮是同一個月內再發生，兩次滿月之間相隔28天，因此月底的月圓又被稱為「藍月亮」。超級月亮與藍月同步發生的「超級藍月」更是相當罕見，屆時的「超級藍月」會更接近地球，若錯過今次機會，需等到2026年5月31日才可再觀看。而第4個「超級月亮」則會在9月29日中秋節現身。