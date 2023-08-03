觀塘污水泵房 變身打卡好去處

【本報訊】將傳統厭惡性設施形象扭轉，渠務署在觀塘污水泵房上蓋建園景平台，成周末親子活動好去處！有逾50年歷史的觀塘敬業街明渠將活化成翠屏河，明年開放，本月率先開放觀塘污水泵房上蓋的園景平台，以及觀塘海濱經翠屏河的跨河通道，方便市民前往茶果嶺海濱公園。園景平台分為5個區域，適合不同年齡人士遊玩，有戲水區域供夏天消暑；亦有超高「樹屋」飽覽平台景致，打破傳統污水泵房的乏味形象，成新一代「打卡」勝地！

活化翠屏河由計劃推出至今近7年，整個工程即將在2024年第3季完工。為讓市民先「歎」為快，本月內會先開放觀塘污水泵房上蓋的園景平台，園景平台分為5個區域，有逾60種遊樂設施，適合不同年齡人士，亦有輪椅人士可玩的設施。

爬上樹屋 眺望園景平台 渠務署淨化海港計劃部工程師梅志健說，園景平台以「好玩自然」為設計概念，特別推薦遊戲區域5的「親樹平台」和「親水花園」。「親樹平台」貌似樹屋，小朋友可由吊橋爬入，或由繩網爬上「樹屋」，眺望園景平台，再經超高滑梯滑到地面。而「親水花園」則有多組不同戲水設施。