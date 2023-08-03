完成解剖 待化驗內臟器官 鯨魚慘死 港府拒認遲介入

【本報訊】布氏鯨屍浮西貢牛尾洲，引起社會關注。環境及生態局局長謝展寰表示，已初步完成解剖，下一步要等待鯨魚內臟器官化驗完畢，才得知新傷口是否致命原因，預料數周後有結果。對於坊間批評政府太遲介入，他對此表示不同意，指漁農自然護理署得知有鯨魚進入本港水域後，已聯絡海洋公園研究跟進，惟承認本港以往無一套標準做法，專家亦持不同意見，當局需加強相關經驗及知識。

稱保護工作「未夠好」 謝展寰昨日在電台節目提到，當局曾呼籲市民不應出海觀鯨，即使派出船隻巡邏，惟效果仍未夠好，日後會加強公眾教育，避免市民觀鯨時，對鯨魚造成滋擾或傷害，包括擬檢討法例，加大漁護署權力，制訂預案，毋須等專家商討。至於是否為鯨魚設禁船區，他則指出鯨魚會保持活動，劃出禁船區或有困難，當局會考慮在鯨魚出沒區域禁止某類活動船隻，或賦權漁護署驅趕。他指，要走立法程序至少要數月，當局會研究如何改善相關流程及協助漁護署執法，並會考慮加強觀鯨守則，但重申並非所有守則都將變成法例。

議員江玉歡則認為，政府觀察時間太長，錯過保護鯨魚的黃金時間，即使尊重專家意見，但政府應有主導地位，不應無了期等待專家得出結論，相反當局可設立觀鯨守則，限制船隻與鯨魚距離，以及觀鯨區內的船隻數量和速度等。對於目前法例禁止故意干擾野生動物，惟難以界定及證明罪行，她敦促政府盡快修例堵漏。