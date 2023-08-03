深水埗暴動案 7人罪成判刑

【本報訊】2019年8月深水埗警署被包圍，最終演變成暴動，及後多人被捕。其中5男3女事後被控暴動及在公眾地方管有攻擊武器罪。當中一男在開審前改口承認兩罪，其餘7人否認控罪受審，經審訊後除了一名男被告面對的所有罪名均不成立外，其餘6人的暴動罪均罪成。案件昨於區院判刑，法官王詩麗判處較年長的3名被告入獄24至32個月，其餘4名現年17至20歲的被告則判入教導所。

法官指本案嚴重之處，在於眾示威者明顯針對執法人員，公然挑戰執法者。但考慮到本案示威人數及範圍等，認為屬同類案件中嚴重程度較低。

昨日接受判刑的7名被告，分別是學生張嘉棟（24歲）、無業的田倬行（29歲）、混凝土工人顧嘉杰（28歲）、學生鄺煒心（20歲）、女學生馬紫妍（19歲）、女學生姚珈瑜（19歲）及17歲女學生。7人均被控於2019年8月29日，在深水埗警署對出欽州街一帶，連同其他人參與暴動。

3人囚24至32月 其餘判教導所 當中顧已於開審前承認暴動及藏有雷射筆等控罪，昨判囚24個月；其餘6人於審訊後被定罪，較年長的張嘉棟及田倬行被判囚32個月。餘下4名年輕被告，法官經考慮相關報告建議後，認為4人均適合判入教導所。

案情指事發當晚，深水埗警署外的行人天橋上聚集人群，且有人叫喊「反送中」口號、用雷射筆照向執法人員及佔據馬路。其後警方曾多次警告，但群眾不理。有重裝備示威者走到警署停車場閘門外，向警署內的變電站投擲磚塊狀硬物。及後警方展開驅散行動，拘捕包括本案7名被告在內人士。案件編號：DCCC 109/2021