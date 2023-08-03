網上煽惑刀刺警 37歲男認罪

【本報訊】在2021年7月1日晚上，銅鑼灣發生孤狼襲擊執法人員案，翌日有人於網上疑散布言論以煽惑他人襲擊人員。其中一名學校助理技術員於「連登討論區」回應一篇討論「應點用刀」的貼文中，發布煽動襲擊人員的言論，稱「要刺破胸/背肌同布」、「唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」，其後又貼出有人用刀刺另一人頸項的圖片。人員經調查後拘捕該技術員，他昨於區院承認一項煽惑他人有意圖傷人罪。法官聽取辯方求情後，將被告還押至8月24日判刑。

涉案37歲男被告黎哲，過往沒有案底。他被控於2021年7月2日，在港有意圖而非法煽惑他人非法及惡意傷害香港警務處警務人員身體受嚴重傷害。辯方昨求情指，事發至今已兩年，對被告構成壓力，望酌情減刑。

辯方又呈上被告的精神科醫生報告，指他有適應障礙及焦慮徵狀，並強調只是想表達被告明白自己的問題，並主動尋求醫生協助。辯方又指被告當時因社會不穩和新冠疫情，在壓力下一時衝動作出涉案言論，現希望致歉，望法官考慮被告過往的良好背景給予減刑。

講解刀具及傷人方法 案情指2021年7月1日晚，有一名執法人員於銅鑼灣被男子梁健輝用刀插背，梁其後自殺。翌日，網上討論區有人發布題為「『技術討論』應該點用刀？」的貼文，被告以其連登帳戶作回覆稱「刀嘅形狀好重要」、「要刺破胸/背肌同布」及「單拖狗不常見啦，唔係好想有手足好似梁叔咁刺殺完自刎」等，又引用有人用刀刺頸和使用刀具的相片。案件編號：DCCC 321/2022