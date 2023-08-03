初選案：陳志全：街站激烈言論屬隨口噏

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的人民力量（下稱人力）時任主席陳志全繼續出庭自辯。控方就着陳的街站發言提問，街站中陳曾經說「國安法強姦香港市民」、「不惜運用權力否決財案」。 陳回應指「不惜」兩字或許語氣重，但其實這或可算「隨口噏」，他重申街站旨在鼓勵市民投票。

控方昨對陳志全展開盤問，問及他在初選期間，於將軍澳尚德邨對開擺街站時的發言片段。控方原打算只依賴謄本發問，但陳志全認為觀看片段可聽到其語氣，或有助法庭了解其意思。在片段中陳說道：「無論邊個出嚟邊個當選，喺未來都要同心協力抗爭到底，包括不惜運用《基本法》賦予立法會議員的權力，去否決財案，迫使林鄭月娥政府重啟政改，回應五大訴求，達致雙普選」。

稱主軸為拉票 陳對此在庭上解釋，片段中他發言的主軸，其實是鼓勵市民投票，對抗無力感。即使民主派未能過半議席，如果很多市民投票，都可以展現選民力量，相對建制派簽數百萬個簽名的運動，選舉「個力大好多」。陳承認，「不惜」這字眼可能語氣「重啲」，但強調自己當時無稿發言，有關字眼或屬「隨口噏出嚟」。陳續稱，不認為「墨落無悔」聲明書是要綑綁參選人一致投票，運用權力否決財案，來爭取五大訴求。案件編號：HCCC 69/2022