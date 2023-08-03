議員促引內地技術 壓縮焚化設施造價

【本報訊】為實現2035年零廢堆填的目標，政府物色第三座焚化爐選址，惟將啟用的兩座焚化爐不足以應對本港每日產生的固體垃圾，並有意擴建堆填區。有政黨早前考察內地焚化爐設施，昨日舉行記者招待會，倡議用最新技術以壓縮造價、加快建造速度，並提高處理效能。

成本少9成 效能大增 議員葛珮帆表示，考察了惠州和珠海的焚化設施，每日處理量分別為4,600公噸及3,000公噸，造價僅為10億元及17.08億元。反觀香港首個焚化設施處理能力為每日3,000公噸，造價則高達140億元，另指出本港未採用最先進的轉廢為能技術，焚化垃圾時會產生10%的飛灰，而珠海焚化設施則可以壓縮到3%。她解釋內地採用了先進的技術，不僅能壓縮造價，建造效率亦非常高，珠海每期設施僅用一年多的時間便可落成，因此倡議第二期焚化爐採用最高規格技術興建，加大處理能力，用預製組件壓縮建築期至最短。

葛理解很多市民對焚化爐的印象極差，認為會對環境造成污染，事實上，內地的焚化設施已經可以做到無煙無味無水，成為3A級景區，毗鄰居民區。她建議政府要加強宣傳教育，消除市民負面看法。

該黨成員黃冰芬表示珠海有剩餘量，或可合作消化部分本港垃圾，建議利用好大灣區優勢，與其他城市協商合作，共同處理城市廢物問題。另指本港土地資源珍貴，建議挖出新界堆填區的垃圾進行焚化，以釋放土地，不過葛珮帆亦提出借用臨近城市焚化剩餘用量，要得到國家批准，強調是中期的權宜之策，不希望內地居民產生誤會。