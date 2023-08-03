中電籠網航拍機爬行機械人 狹小空間檢查設備慳成本

【本報訊】發電廠內有龐大且複雜的發電機組和不同輔助設施，為確保發電效率，需妥善檢查保養。中華電力有限公司引入室內專用籠網式航拍機和爬行機械人，協助檢查渦輪機室和地下引水渠等地方，取代傳統人手檢查，增加效率和提高安全，例如原本搭建工作台檢查渦輪需時12天，現時毋須建工作台，只要航拍機飛升至渦輪位置即可檢查；機械人更可突破人手檢查的局限，在狹窄或難以接觸的位置「捐窿捐罅」，採集重要數據。

突破人手局限夠安全 發電廠內有不少大型設施，包括渦輪機室、鍋爐、排煙管道等可高達數十米。以往檢查渦輪機室，工程人員尋找有問題的地方如大海撈針，搭建約20層高的工作台需時12日，更要花約百多二百萬元。但自從引入籠網式航拍機後，航拍機能靈活快捷檢查一般難以接觸的高位或狹窄位置，節省搭建工作平台的時間及成本。中電發電工程總監吳祺安說，航拍機購入只需數十萬元，但就可重用，取代高空及密閉空間等高風險工作。

中電另一項引入的新科技則是爬行機械人。發電機組運作需利用大量海水冷卻，發電廠內有多條地下引水渠引入海水，需定期檢查引水渠確保渠道沒有受淤泥或雜物阻塞等。不過，引水渠是密閉空間，狹窄又潮濕，需合資格人士檢查。利用爬行機械人，可突破傳統人手檢查的體力及時間限制，每條引水渠的檢查時間由原先5至7天，縮短至約兩天。