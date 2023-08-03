智庫倡原址換地發債 拓展新田科技城
【本報訊】港府正就最新一份施政報告進行諮詢工作，有智庫就為加快發展新田科技城提供十多項建議，包括建議當局准許申請原址換地，作創科用途的業權人興建人才公寓，並發行「新田科技城發展債券」，讓業權人成為新田科技城的共同投資人，以減輕政府現金流壓力等。
團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管葉文祺說，參照過去發展新市鎮經驗，新田科技城由政府主導開發是較合適做法，考慮到該處土地業權分散，建議第一階段發展內有超過一半土地均由私人持有，若能夠適度引入私人參與，將可以提升整體開發效率。因此，進一步建議調整現時「加強版傳統新市鎮發展模式」的框架，鼓勵私人土地擁有者的參與，與政府達致相輔相成的效果。
明年第4季土地平整
新田科技城相關法定程序明年首季展開，土地平整將於明年第四季開始，最早2026年提供可平整土地。第一階段首批居民預計2031年遷入，而大部分居民則於2034年遷入，即北環綫主線預計開通時間。
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