智庫倡原址換地發債 拓展新田科技城

【本報訊】港府正就最新一份施政報告進行諮詢工作，有智庫就為加快發展新田科技城提供十多項建議，包括建議當局准許申請原址換地，作創科用途的業權人興建人才公寓，並發行「新田科技城發展債券」，讓業權人成為新田科技城的共同投資人，以減輕政府現金流壓力等。

團結香港基金副總裁兼研究部聯席主管葉文祺說，參照過去發展新市鎮經驗，新田科技城由政府主導開發是較合適做法，考慮到該處土地業權分散，建議第一階段發展內有超過一半土地均由私人持有，若能夠適度引入私人參與，將可以提升整體開發效率。因此，進一步建議調整現時「加強版傳統新市鎮發展模式」的框架，鼓勵私人土地擁有者的參與，與政府達致相輔相成的效果。