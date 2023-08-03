斬人案鄰舖勁蝕 食品店冷清結業

商場無人行 盼業主共度時艱 鑽石山荷里活廣場6月初發生恐怖斬人案，兩名女途人不幸被殺害，事隔兩個月不少人仍餘悸猶存，令該商場人流持續冷清，不少商舖生意暴跌。其中位於案發樓層、與命案地點相近的韓式食品店亦因受事件影響生意，貼出結業通知，並指業主拒絕減租共度時艱。

有網民在Facebook群組「黃大仙區友」上傳涉事店舖「韓印紅」在店面貼出的通告圖片，內容提到在案發當日，店門前通道發生了「震驚整個社會的不幸事件」，店方對此表示哀悼。不過，事件發生後，該店與鄰近的商店生意均受到嚴重打擊，「客人流量下降90%」，而銷售額更大大下降了七、八成。

無力負擔租金人工 該店多次與商場方面聯絡，試圖解釋日益惡化的情況，並尋求減輕雙方負擔的方法，「但對業主不會負上任何責任的回應感到非常失望。」基於無法負擔每月至少5位數的租金、管理費、營運開支，再加上員工支薪，該店昨日關閉，而剩下合約期限的租金會待法院作出判決後如實支付。

記者昨在現場所見，舖內有員工清走貨品，不久便有商場職員準備用木板圍封店舖。記者曾嘗試致電「韓印紅」總辦事處了解最新情況，惟對方指暫時正採取法律行動，不會回應，便匆匆掛斷電話。本報亦向荷里活廣場母公司九龍倉集團查詢，惟集團僅稱正了解情況，未有詳細回覆。

生意僅得兩位數 而荷里活廣場方面，鄰近兇案位置的甘鹿仔生活雜貨店員陳小姐表示，事件發生後，生意大跌最少七成，「正常呢個鐘數（約下午一時）人流都無咁少，商場都無表示，隔籬先執笠。」她直言，平日生意額連數十元都無，據知店主曾與商場傾減租亦不果，只稱會以活動宣傳刺激人流。

而附近床上用品店店員黃小姐亦言，生意大跌一半，不少熟客都不敢再來，商場又不願減租，令她們終日望天打卦。另有梳化店員指事後個多月，幾乎無市民敢來，就算有都「兜路」避開事發現場，令荷里活廣場猶如死場。