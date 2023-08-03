內地客消費模式轉變 業界盼支援深度遊

【本報訊】本港全面復常後，訪港旅客數量及消費力均未算如意。財金官員早前在網誌提及，近月訪港內地客消費模式起變化，傾向本地深度文化遊。有旅遊界人士也指出，內地客訪港不再單純「食買玩」，而是會到名勝「打卡」，深度體驗本港文化，認為香港旅遊文化應朝深度遊作可持續發展。

延長旅客留港時間 旅遊促進會總幹事崔定邦昨日出席一個活動後指，新冠疫情前業界都期望旅客來港不僅「食、買、玩」，他舉例指現時內地旅客在尖沙咀都會圍着鐘樓「打卡」 並放上小紅書，而以往旅客都是到海港城購物，當旅客追求深度體驗是本港旅遊業可持續發展方向。

他同意財金官員指近月來港內地旅客或更多傾向在本地進行文化深度遊，消費模式或許起了變化的說法，形容旅客來港消費模式有變是客觀事實，更稱旅客追求深度體驗是邁向成熟的表現。

崔指，以往的旅行團模式，高客量的年代已成過去，參與旅行團旅客人數會有所下跌，旅行社亦不斷改變行程安排符合客人需要。他稱，當局支援文化深度遊的措施，可延長旅客留港時間，希望他們分散到不同地方，例如地質公園等，令旅客留港時間延長，消費金額提高，經濟效益更大。而旅行團不可於購物的區內同時進餐的安排，並不影響業界運作及旅客來港意欲。