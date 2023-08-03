網購旅遊套票騙案 一周55宗

【本報訊】正值暑假，社交平台假裝推銷旅遊套票的涉詐騙專頁多不勝數，不難察覺該些專頁粗製濫造、偷圖及找大量海外打手給Like（讚好）。短短一周內，執法部門已接報至少55宗關於旅遊套票的網購騙案，其中一名32歲女子接連「中伏」，先後誤信兩個假專頁，欲購買兩套澳門旅遊套票，轉帳至兩位賣家後，對方卻從此失聯，損失近8,000元。

32歲女兩中伏 失財近8000元 截至昨日，過去一周最常涉及騙案的物品，首3位為酒店/露營/旅遊套票、演唱會/主題公園門票/船票、手袋，其餘的包括海鮮食品、智能電話、嬰兒用品、電器、遊戲產品/遊戲帳戶、傢俬/家庭用品、玩具模型。

而一周內出現過的詐騙專頁，包括Foster Aaron、HK/MO-Hope Trip、Slow life 團購、Suteki Beauty、我想去旅行 I want to Travel by iwanttotravel.cc、亞洲貿易行。執法部門建議，市民購買旅遊套票應到旅行社的官方網頁了解詳程，並透過官方渠道或認可分銷商購買套票產品。如發現或涉及詐騙，就切勿付款。