機場客量 明年復原

冀貨運百億噸 旅客1.2億人次 今年6月本港機場客運量按年急升逾10倍。香港機場管理局主席蘇澤光表示，機場客運量已恢復至新冠疫情前約60%，料明年底前可完全回復。他又稱，機場三跑已於去年11月投入運作，當明年底所有支援設施完工後，望整體機場吞吐量可提升50%，能服務1.2億旅客人次及應付100億噸貨運量。

蘇澤光昨日出席活動時表示，該局會發展機場商業群，務求令本港機場變成「機場城市」，設零售、娛樂、酒店及辦公室；而新建、鄰近機場的商場則會加入高科技娛樂等元素，期望旅客能獲得新鮮的體驗。

全球航空業人手不足 國泰航空行政總裁林紹波在同一活動表示，本港航空業多個職位人手不足，包括機師，機組人員及地勤，綜觀全球航空業亦面對相同問題，例如日本機場因人手短缺，未能加開來往香港的的航班。他認為，因應航班供應目前未能滿足需求，令機票價錢變貴，強調國泰會增加供應，望年底的航班數量可回復至疫情前70%，明年全面復甦，令票價回復正常。

中國民航局總飛行師萬向東則引述國際航空運輸協會數據，指出整個亞太地區的國際航空需求仍恢復至不足疫情前70%，內地國際客運亦只恢復至疫情前50%，原因或受政策開放較慢等因素影響。他形容中國國際航空市場復甦節奏快，中國國際客運每周航班量在過去半年，已由早前的5%恢復至增長50%，強調從中長期看，中國國際航空市場仍是全球最具活力和潛力的市場之一。

預留兩億元培訓人才 財金官員則指出，大灣區市場龐大且有經濟活力，香港在策略定位及與國際聯通的優勢下，能發展成國際航運中心和大灣區貨運樞紐。他又指，香港機場的客運量，在2020年已增至7,000萬，貨運吞套量亦增至4.2噸，形容香港航空發展一片光明，因為疫情後國際航空活動量均有上升，再加上大灣區航空服務亦漸漸恢復，未來會加強香港與國際及臨近地區的聯繫。人才方面，他說當局已預留兩億元培訓物流及航空相關人才，吸引海外人才來港。