利眾街18號地盤獲批復工

【本報訊】位於柴灣利眾街18號地盤的一個私人發展項目，今年初因鄰近連接寧福街至港鐵柴灣站的行人天橋被發現隆起，5個監測點紀錄超標，而導致挖掘與側向承托工程需要停工。政府表示，經考慮各緩解措施方案後，昨起批准相關工程復工。

鄰近港鐵站 5監測點超標 當局指，該項目註冊建築專業人士已進行全面及詳細的工程學分析及估算。根據分析結果，並參照在有關5個監測點上升紀錄，以及估算挖掘與側向承托相關工程對附近鐵路設施的影響後，已修訂該5個監測點預設停工指標，由現時的水平上升3毫米，而沉降幅度則維持於20毫米不變，並確認上升及沉降幅度對相關鐵路設施結構安全不會造成影響。

因應鐵路設施的情況，屋宇署在批准有關工程的修訂圖則時，已施加額外條件，要求進行餘下工程時必須採取一系列措施，以加強地盤監督及工程安全。屋宇署、機電署及港鐵會繼續密切監察有關情況。港鐵指，該建築工程項目屬於私人發展商，惟因位置鄰近柴灣站，屬於鐵路保護範圍，故早前要求承建商在周邊設置監測點，港鐵鐵路保護組已要求承建商加強監測措施，確保安全。