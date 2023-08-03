違例記分制 難提供證據 議員憂投訴的士成效有限

【本報訊】為解決的士業服務質素參差問題，政府擬增設司機違例記分制，同時引入的士車隊管理制度，相關草案已完成首讀及二讀，並進入法案委員會審議階段。惟有業界認為，記分制項目欠清晰，擔憂容易誤墮法網。前線司機則認為，兩項新措施未必有太大成效，反擔心令更多人卻步入行。

業界：或誤墮法網 香港的士業議會主席黃卓邦認為，當局目前解釋不清晰，如記分制多達11項，其中一項是「沒有將的士咪錶設置在記錄位置之上」，令業界不解，不清楚會否干犯。他指，支持記分制部分項目，針對無爭議的嚴重罪行，如濫收車資及自行改裝「咪錶」等，可剔除業界劣質司機。他又舉例，記分制下繞路亦被記分，但文件無講明繞路定義，「路線分好多種，最快、最短、最便宜」，不明白甚麼情況屬違例，當業界仍有質疑時，指「點叫的士行業支持呢個方案」。

身兼的士車主及司機廖先生則認為，車隊及扣分制未必有太大成效，認為現有機制已足夠，若實施新措施，擔心更少人入行，可能需要聘請「外援」。他建議「咪錶加到40蚊，就可以解決問題，服務一定好，又多人入行」。

須提升服務質素 議員張欣宇指，立法首要目標是提升整體的士服務質素，強調記分制部分罰則是現有違法行為，須經法庭定罪，並非「新制度」。惟他相信，提升罰則仍不足以改善服務。他稱，自己差不多每星期都有被拒載經驗，「我冇可能截的士嗰陣，開住錄音、開住視頻」，反問怎樣作出投訴及提出有效證據？他又指，今年3月一名遊客搭的士從機場前往北角，遭濫收600元車資，但他跟進至今仍未有結果，相信事件最終不了了之。對於部分投訴難以成立，若不討論、不解決，設立記分制的成效有限。