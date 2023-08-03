三隧收費 業界嫌貴 的哥：難增乘客過海意願

【本報訊】3條過海隧道調整收費後，的士經任何一條隧道過海均劃一收25元，若乘客於非在過海的士站上車，則須支付來回隧道附加費，共50元。惟前線的士司機對新收費看法不一，有司機指乘客較願意經西隧過海，且相信西隧下周日實施易通行後，行車會更順暢。另有司機則認為新收費太貴，認為單程15至20元較合理。

的士以往經西隧過海需收取85元來回費，有的士司機指西隧調整收費首日，昨早9時許過海尚算順暢，駛經收費廣場時「只有10輛、8輛車排隊」，相信與暑假車流不多有關。該司機認為劃一收費後，乘客更願意經西隧過海，主要視乎目的地，例如由港島到荃灣或青衣就必定用西隧，但紅隧地點較四通八達和方便，相信仍會經常使用。

盼行車時間再縮短 另一名的哥同一時段由深水埗經西隧過海，他指過往乘客普遍要求使用收費較便宜的紅隧，認為經西隧過海較方便，相信易通行取代人手收費後，行車時間可望進一步縮短。

然而，新收費下紅隧、東隧變相加價，的士過海來回收費分別上調30元及10元。有的士司機認為，現時每程收費25元是過高，認為調整至15至20元，才會增加乘客搭車過海意願。有司機更反映，昨日有乘客上車才知道紅隧上調附加費，最終放棄搭的士過海。