的士牌價連跌半年 紅的375萬元有交易

【本報訊】的士牌價持續插水。據香港的士交易所網頁數據顯示，截至昨日，市區的士牌價為375萬元，較上月同日412萬元跌約9%；新界的士最新牌價為311萬元，按月跌5.5%。翻查過去12月，紅的牌價曾高見465萬元，而綠的高位則是388萬元。

新界的士索價311萬元 的士牌一直受投資者追捧，市區的士牌價於2015至2016年期間曾高見723萬元，期內新界的士牌價亦高見591萬元。但過去3年新冠疫情期間，的士牌價持續低迷，直至今年一月初香港恢復通關才止跌反彈，惟隨後再次見頂，紅的牌價自2月462萬元持續回落，至今連跌6個月。綠的牌價3月一度高見376萬元，但及後走勢同樣下行。

有業界反映，牌價下跌受多個因素影響，包括現時利息增加、司機高齡化問題嚴重、的士保險費飆升、收入少且條例多等，導致現時無人入行，車牌多人賣出，但卻無人買入。有業界認為目前行業處境困苦，促港府提供支援，包括盡快修例打擊「白牌車」，提高的士收費，降低考牌難度，以及輸入外勞等。