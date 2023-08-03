633收費首日實戰 三隧過海車龍依然

次階段分時段繳費年內推出 3條過海隧道昨凌晨起實施「633」固定收費，西區海底隧道私家車收費減至60元；位於紅磡的香港海底隧道及位於油塘的東區海底隧道則劃一加至30元。就昨早繁忙時段即上午7至10時，多區過海交通只有輕微改善，三隧仍然塞車，運輸署指該時段內西隧車流升約3%，紅隧、東隧車流則跌約4%和1%，初步交通情況符合預期。運輸及物流局局長林世雄表示，待次階段不同時段收費今年內推出，三隧擠塞情況可望有明顯改善。

西隧專營權昨屆滿後，正式由港府接手管理。據本報記者現場觀察，踏入凌晨零時起，西隧亮起紅燈，汽車駛經西隧收費廣場時，須停車等候收費設施更新，而新外判營辦商員工亦到場交接，撕走舊有收費牌，並展示新收費金額等。西隧及另一條東隧停運約5分鐘後恢復行車，運作大致暢順。記者昨早所見，平常最擠塞的紅隧往港島方向，交通大致暢順，約7時後車流增多，至8時車輛駛經理工大學一帶需要慢駛；同時段西隧車流亦較以往多。

繁忙時段雙向車流約4.4萬架次 參考運輸署多個地點的行車時間顯示器數據，對比過去兩個周三，昨日早上8時至9時繁忙時間內，多個地點前往紅隧的平均行車時間有縮減，加士居道東行近理工大學往紅隧，由上兩周的16分鐘和12分鐘，縮減超過10分鐘，最快只需4分鐘；渡船街南行近富榮花園往紅隧的時間，亦由26分鐘和19分鐘，大幅縮短至僅6分鐘。

至於前往西隧的行車時間則變化不大，窩打老道南行近九龍醫院前往西隧的時間，輕微增加約兩分鐘。往東隧的行車時間普遍輕微縮減。

運輸署指，「633」固定收費方案實施後，運輸署緊急事故交通協調中心一直密切監察三隧的交通情況。昨日繁忙時段即7時至10時，整體過海雙向車流約為4.4萬架次，與未實施新收費前相若。當中，西隧車流升約3%，紅隧稍為下降約4、東隧減少1%，整體交通大致暢順，初步交通情況亦符合預期。

港府﹕633收費屬過渡期方案 當局又指，三隧的士收費劃一調至25元後，昨日清晨時分及早上繁忙時段內，西隧的士流量分別增加約50%及20%，分流效果顯著。由於較多的士駕經西隧時以現金繳付，故人手收費行車道較繁忙。當局相信，隨着西隧於下周日實施易通行，屆時行車狀況將更暢順。

林世雄昨早在西隧視察後指，日後繁忙時段，相信的士會根據繁忙程度，揀選最適當的方式過海。就有意見指西隧減價幅度不足，他重申私家車收費減幅已達20%，重申「633」及今年內推出的不同時段收費，均是按交通情況作預測的整全方案。他又指，「633」收費屬過渡期方案，而司機駕駛習慣、市民出行模式不會於一、兩天內改變，相信期內不會「三隧齊塞」情況。