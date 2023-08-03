家務助理渴市 難應付需求

【本報訊】港人忙碌工作，往往難以兼顧家務，故不少人或考慮聘請外傭，惟聘用印傭開支大增，僱主想改聘本地鐘點或家務助理間中協助處理家務亦非容易。有本地家務助理工會表示，本地家務助理青黃不接，當局減少開辦相關培訓課程，令家務助理變得「搶手」，相信難以應付目前傭工市場的龐大人力需求。有勞工界則認為，釋放婦女勞動力或可改善情況。

香港家務助理總工會理事吳燕珍表示，家務助理多以小時計算，舉例若以「家居清潔服務」計算，平均每小時費用則達120至130元，而僱主亦需至少光顧3小時或以上作「起跳」。她又指，根據政府統計處數字，去年本地家務助理市場達2.82萬人，但由於青黃不接、僱員再培訓局減少開辦課程等種種因素，目前的本地家務助理人數或較上述數字少，然而在印傭加價下，或難以應付目前傭工市場的人力需求。

另外，本報翻查資料，有不少機構均設有家務助理服務，服務範圍包括清潔、煮食、陪診、學童或老人照顧等工作。家務助理薪酬以小時或月薪計算，地區成為影響工資水平因素，根據網站資料顯示，港島區或偏遠地區，若以聘用家務助理3小時、平均每月22天計算，僱主需支付月薪6,270元；26天則7,410元，較一般地區分別高出660及780元。

勞工界籲釋放婦女勞動力 勞工顧問委員會僱員代表勵娜表示，本港目前有相當過剩的婦女勞動力，惟社區缺乏完善的託兒配套，令婦女勞動力難以釋放。她建議港府針對婦女的就業支援，增撥資源加強託兒服務，尤其針對原區託管，並考慮在幼兒中心、學校等增設課後託管服務，以及引入非政府機構（NGO）參與營運，或有助改善本地家務助理市場情況。