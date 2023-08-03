成本料增至兩萬 僱主卻步

【本報訊】本港現時有逾34萬名外傭，當中菲傭佔55%，印傭佔40%，本港家庭傭工兩大市場印尼及菲律賓相繼宣布推出減輕傭工出國就業成本的計劃，其中印尼政府要求僱主一方承擔過去由印傭支付的中介費、行政費。有業界預料本港僱主聘用印傭來港工作的開支會大幅增加，總成本則料增至兩萬多元，可能會轉聘其他地方的外傭。

香港僱傭公會主席、持牌印傭中介代理陳東風表示，印尼人力仲介公會日前與中介代表開會，宣傳「印傭零收費」的新措施。與會中介即時對計劃有很大反響。他指出聘請印傭的成本原本已較請菲傭高2,000元至3,000元，現時再加4,000元至5,000元，兩者的聘請成本差距更大。

若落實新收費模式，他推斷會有20%至30%原本打算聘請印傭的僱主，轉為請菲傭或其他地方的外傭，甚至打擊請印傭的意欲，或未必有能力請傭工，影響印傭中介公司的收入。他提到，印傭普遍懂得講廣東話，或學習廣東話的能力較高，容易得到長者的歡心。但陳預料，有照顧需要的長者於中介收費即使增至兩萬多元，仍會聘請印傭。

中介促印尼打擊傭人跳工 香港外傭仲介公司負責人廖翠蘭則擔心印尼一旦開先例後，菲律賓方面或會倣效，港人聘請外傭的成本大大增加。業界已初步向勞工處反映意見，印尼方面需確保印傭不會短時間內辭職，以保障僱主的權益。