舊樓劏房冧天花 石屎剝落藏殺機

本港近排接連有舊樓石屎剝落，除咗砸車，部分更傷及途人！有市民戲稱要戴頭盔上街，之不過根據紀錄，本港樓齡逾30年嘅各類私人樓宇多達27,000幢，並將會以每年數百幢嘅數目增加。講真，呢啲樓，不論有冇僭建，更多因未有妥善保養維修，舊樓外牆、騎樓底嘅石屎剝落，都見怪不怪囉，戴頭盔未必頂得住！

呢嗱！發展局局長幾日前先表示，最近多宗舊樓塌石屎及批盪事件，係對業主及政府一個「好好嘅提醒」喎！佢透露，屋宇署已介入為約1,000幢狀況緊急嘅樓宇，進行緊急大廈維修工程；而屋宇署早前向2,700幢樓宇發出強檢令，有約900幢樓宇嘅業主仍未委任檢驗人員，將陸續向有關樓宇業主發警告信。佢又話若發現樓宇出現緊急情況，署方有責任即時修繕，再交由業主承擔相關費用云云。講到好似十分有紋路，可惜都係得個「吹」字，床下底破柴，包撞板！呢呢呢！好多嘢冇咁易估到，冧起上嚟，唔單止外牆、騎樓底、僭建簷篷之類，表面好哋哋嘅劏房，都可以無喇喇喺夜晚冧個石破天驚！

是咁的：長沙灣青山道458號唐樓嘅一間劏房，7月31日晚，天花橫樑突然有石屎剝落，擊中兩名巴基斯坦漢嘅頭部，兩人需送院治理。都話世事難料，瞓瞓吓覺都中「頭獎」，阿哥，冇理由瞓覺都戴頭盔啫！

據悉，劏房大幅天花剝落，露出生銹鋼筋，石屎滿布床單被鋪，部分石屎留有血漬。從照片所見，石屎散落直頭係「密鋪平面」！兩名傷者分別為上址住戶及住戶朋友。受傷住戶任職外賣員，與兩名朋友以每月約5,000元租住。

當日住戶與朋友晚飯回家後，上床冇耐就發生意外，兩人頭部均被石屎擊中流血，全身都係血漬。住戶指出，天花表面完好，估唔到內裏鋼筋生銹。因為被擊中頭部，佢都擔心意外後會有後遺症，怕工作期間會出現頭暈，故需要休息兩三日。呢單意外又帶出舊樓嘅「內在問題」，呢啲舊樓有唔少劏房，不排除有啲業主明知天花內裏鋼筋生銹，但係為咗慳錢，並冇挖掉已腐爛鋼筋，再重鋪新嘅鋼筋水泥以求穩固，求其叫泥水匠用油漆粉刷修葺一下，表面好似「光鮮企理」，誰知就如生蟲拐杖，根本靠唔住！今趟舊樓天花冧石屎，就真係給港產官僚一個「好好嘅提醒」啦！

原來唔單止冧外牆石屎要關注，更多嘅舊樓內籠都要顧及，天花有冇「金玉其外，敗絮其中」？內裏嘅石柱牆身是否滲水發霉？相信咁多30年以上舊樓，必藏有唔少「危樓春曉」嘅殺機！人命關天，官老爺要立刻行動檢查埋舊樓內籠問題，切勿搞出人命先嚟左推右搪或追悔！