學生貸款爛帳多 原因豈止就業難

隨着本港大專教育普及，大學生再也不是天之驕子，學位不斷貶值，又逢疫情打擊，人浮於事已成常態。教育局提交文件顯示，學生拖欠學費貸款的數字近年激增，當局採取法律行動的個案不斷上升。目前內地年輕人失業比率高企，香港會否步其後塵，令爛帳進一步擴大，令人擔心。

本港大專學生拖欠貸款的情況究竟有多嚴重，從律政司發出的押記令錄得顯著升幅可見一斑。數字顯示，20/21學年有5宗押記令，到了21/22學年增至13宗，然而高處未算高，22/23學年再增至47宗，升幅達2.6倍。此外，扣押債務人財產令狀由20/21學年的244宗，升至21/22學年的325宗，然後又升至22/23學年的427宗；至於扣押債權判令則由20/21學年的43宗，增至21/22學年的72宗， 22/23學年再暴升至166宗。

過去3個學年，平均每年都有85宗撇銷貸款個案，涉款約460萬元。儘管教育局強調，撇銷貸款大多是追無可追，例如當事人去世、永久失去工作能力或破產等才考慮，惟大家心知肚明，大學生財力有限，即使當局扣押其財產，但資不抵債十分普遍，最終追討無門、淪為爛帳已是意料中事。

人們必須要問，出現上述情況，究竟是就業情況困難、專上教育學費金額過高，還是甚麼原因導致？誠然，香港飽受3年疫情打擊，就業情況極不理想，近3年的畢業生薪金偏低，甚至畢業即失業，以致拖欠還款，可能是非戰之罪；至於大學學位成本不菲，4年學位價值超過90萬元，惟當中逾八成為政府資助，即是由納稅人埋單，每個大學生每年學費實質4萬多元，回歸至今都沒有增加，是否過高，見仁見智。

那麼，剩下來的原因，便不排除是現今年輕人欠缺責任心，拖得就拖。事實上，今時今日大學生貸款十分容易，別說政府學生貸款不經審查，一申請即批，即使是坊間的銀行、金融機構亦喜向大學生借錢，以致未畢業已債台高築。相較之下，拖欠政府貸款後果輕微，撇帳也較容易，會否養成大學生賴帳心態，不言自明。

當然，若一個社會能為年輕人提供向上流的土壤，讓他們對未來充滿希望，賴債情況應有所改善。試想想，要是職場晉升階梯清晰，努力工作若干年便能躋身上流，學生能夠掌握生涯規劃按部就班，還款肯定會更積極。很可惜，歷屆特區政府皆忽視年輕人需求，所謂的青年政策不是假大空就是光說不練，年輕人連成家立室都難，對政府怨氣日積月累，拖欠學生貸款又何足為奇。

更不能否認的是，移民潮在這幾年來方興未艾，而且各國都在搶人才，年輕人既然對香港都不再留戀，自然也不會關心按時清還學生貸款。說到底，一個負責任的政府，必須讓年輕人對未來有希望，更需留住人才。否則，爛帳增加還是其次，香港未來欠缺生力軍、競爭力每況愈下才是大問題！