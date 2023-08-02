冰鑑春秋：你玩弄我我凌遲你

從5月17日郭台銘在國民黨「類初選」中落敗、臉書發文表示會全力支持侯友宜後，接下來兩個多月時間，郭並沒有隻字片語幫助侯友宜，反倒是公然挖國民黨牆腳，要民眾給「台灣阿銘」一個機會，就只剩參選兩字沒說出口罷了。7月31日凌晨，彰化縣議長謝典林宣布退出國民黨，退黨聲明中還刻意引用了郭台銘4年前退黨時所使用的語句，彼此的默契可見一斑。而就在同一天，郭台銘飛抵美國展開「和平之旅」，預計8月8日回台，屆時將召開記者會，讓人猜測是否就是要正式宣布參選？

4年前郭台銘初選敗給韓國瑜，「年輕氣盛」的他憤而退黨，雖然最後沒有參選，但在多個選區支持候選人分散國民黨票源，導致國民黨多人落選。4年後郭台銘捲土重來，這次串連了國民黨多位地方實力派人物，還主動幫國民黨眾多立委參選人站台，若郭台銘最後宣布參選，國民黨恐怕會出現重大分裂，面臨比2020年還要重大的危機。

其實，即使國民黨內確實有諸多山頭可能支持郭台銘，但郭獨立參選只會造成一個結果，那就是讓賴清德領先幅度加大，郭自己也幾乎毫無勝算可言。既然如此，郭台銘何苦為人作嫁，努力去保送賴清德呢？理由很簡單，堂堂台灣首富、霸氣總裁，居然兩次被國民黨中央當小孩子一樣耍了，是可忍孰不可忍？你既然敢玩弄我，那我又何妨凌遲你？花點小錢操作一下，有機會就上，而就算最後沒有參選，侯友宜的選情也將一蹶不振，對郭台銘來說，也絕對值回票價了。

郭台銘若真對台灣有甚麼抱負理念，早就可以宣布參選，他故意如此拖延，就是要國民黨得到教訓：敢耍我郭台銘，你們就要付出代價！