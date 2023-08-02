橫眉冷看：靠吃老本 終會吃完

今年上半年，深圳的國民生產總值（GDP）上升了6.3%，成為廣東省經濟發展的領頭羊。反觀香港，第一季的GDP僅增2.9%，第二季增幅更降至1.5%，兩季平均只有2.2%，跟深圳相比，可謂瞠乎其後。

香港人滿以為新冠疫情過後，中港兩地關口大開，本地經濟就能急速反彈。事實上卻不然，我問經營按摩店的朋友，朋友說他在疫情期間開業，生意出奇地好，反倒是疫情完結、中港通關，不少客人都轉到內地去了。同一個問題，我也問過平素光顧的髮型屋老闆，老闆也是說，通關後客人少了，大夥兒都跑到深圳消費，不少港人就連電髮、理髮，都一併在當地做妥，如今的生意不易熬。

移民潮過後，香港的人口或許只剩700萬人，但單計今年7月，入境內地的港客便高達468萬人次。消費群大幅度北移，香港零售業自是前景堪虞，遠的不說，單看我家的鐘點傭工，疫情前大抵每隔半年才會到內地一趟，如今生活習慣改變了，她平均每兩星期就會到深圳一次，而且每次都是結伴同行。她和朋友們都說，已經愛上了深圳，當地不少美食固然是價廉物美，即使價格不廉宜的，但是計及服務和品質，也遠比香港同級的優勝，久而久之，就逐漸「移情別戀」。

尤其值得本地服務業經營者警惕的，是內地未必再以廉價取勝，就算純粹比併服務素質，也能勝香港一籌。月前我與友人到深圳一遊，晚飯時特意選一間港式茶餐廳試試。二人結帳盛惠260元人民幣，價格不比香港便宜。但考慮到食物品質和服務，咱倆就是覺得人家貨真價實，錢花得不冤枉。香港好些食肆不思進取，長期靠吃老本，要知道老本吃得太久，終究會有吃完的一天。