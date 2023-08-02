筆下風雲：俄烏失控變世界大戰

俄烏戰爭正朝着更失控的局面滑落。烏克蘭在正規戰場上完全無法扭轉敗局，轉而轟炸水壩、大橋等基建，並滲透俄羅斯境內以無人機發動零星襲擊，惟暫時所收效果非常有限。現在就看烏國新納粹勢力是否夠膽炸毀扎波羅熱核電廠，惟一旦核電廠被炸，引發的災難絕非烏克蘭或俄羅斯所承受得起，歐洲勢必受到波及，美國亦肯定不允許。

昨日談到，一旦烏國將戰場引入俄羅斯本土，或偷襲莫斯科引發大規模傷亡，以至北約加強介入導致烏克蘭反攻取得勝果，俄羅斯動用戰術核武便非不可能。事實上，除了核武是非不得已的選項，另一不容忽視的力量瓦格納集團，目前正集結白羅斯，同樣擺出一觸即發的架勢。

波蘭總理莫拉維茨基表示，來自俄羅斯瓦格納集團約10萬名士兵，已經向靠近波蘭邊境附近的白羅斯城市格羅德諾移動，甚至有部分僱傭兵假扮成難民湧入波蘭境內；與此同時，瓦格納集團日前宣布不會再於俄羅斯境內招兵買馬，加上普京藉着兵變事件與瓦格納劃清界線，一旦瓦格納向波蘭發動攻擊，俄羅斯隨時撇清關係；而眾所周知，波蘭向來是支援烏克蘭最力的北約國家，甚至早已暗裏派員參戰，屆時北約會否為波蘭而戰？

更詭譎的是，俄羅斯國防部長紹伊古訪問北韓，外界認定他此行是向北韓尋求武器，皆因連西方的彈藥庫都差不多見底，俄國應該也是差不多。問題是，尋求武器是否需要國防部長親身走一趟，實屬疑問，還是雙方有更重要的事情要談，非親身見上一面不可？南韓總統尹錫悅曾狂言要向烏國提供武器，當時俄方就強硬回應，指南韓若妄動就向北韓提供武器以作回擊，若北韓趁亂襲擊南韓，整個局勢定必更不可收拾。