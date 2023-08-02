強詞有理：日本焦慮

有其主必有其僕，美國不斷渲染「中國威脅論」，將中國崛起視為最大地緣政治挑戰和最大戰略競爭對手，作為其附庸的日本不僅緊緊跟隨，而且猶有過之。東京當局早前發表的最新版本防衞白皮書，將中國形容為「前所未有的最大戰略挑戰」，相對於去年將中國軍事行動描述為「國際社會的強烈關注事項」，顯然又升高了語調，小日本的焦慮惶恐可想而知。

中國的崛起被視為威脅美國霸主地位，這很容易理解，老美為此感到焦慮也很正常，畢竟美國獨霸世界已久，臥榻之旁不容他人酣睡。但小日本的焦慮又從何而來？論綜合國力，中國早就遠遠拋離日本，兩國明顯已不在一個層次，中國要挑戰也應該找比自己強的對手，沒有理由找比自己弱的對手。日本政府將中國形容為「前所未有的最大戰略挑戰」，未免有自抬身價之嫌。

日本的最大悲哀在於處處受制於美國，外交、軍事、政治乃至經濟都沒有獨立自主性可言。美國說一，日本不敢說二，有時候為了展現忠心，甚至甘當爛頭蟀，比任何國家更狂妄囂張、更歇斯底里。除了不斷炒作釣魚島問題，日本近年在涉台、涉港、涉疆問題上更是上竄下跳，肆意干預中國內政，甚至叫囂「台灣有事就是日本有事」，狼子野心昭然若揭。其實明眼人都知道，日本不過是狐假虎威，一切唯美國之命是從，根本沒有自己的政策和主張。可以毫不誇張地說，這種國家既沒有骨氣，更沒有尊嚴。

中國外交部發言人曾痛斥日本政府仰人鼻息，甘當附庸，殊不知他們不以為恥，反以為榮，還反問道：「不做美國的附庸，難道做中國的附庸？」可見小日本做慣奴才難自棄，被美國馴服太久，已不知如何做一個正常國家。也正因為日本不是一個正常國家，所以不能以常理度之，倘若台海爆發戰爭，美國未必會直接派兵介入，反而日本很大概率會鋌而走險。畢竟中日之間有種種歷史恩怨，過去日本對中國犯下滔天罪行，以致心裏有鬼，總是擔心受到報復，壓根兒不希望中國崛起，所以必然會千方百計阻止兩岸統一。

事實證明，不是中國人喜歡記仇，而是小日本始終不願為自己的戰爭罪行認錯道歉，反而不斷作出挑釁行為。在這種情況下，中國有何理由原諒日本？有何理由不提高警惕？