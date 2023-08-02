龍吟虎嘯：殺紅眼時核武不可控

對於俄烏之戰，俄羅斯總統普京做好了兩種可能性，一是打贏這場「特別軍事行動」，令烏克蘭「去納粹化」、「去軍事化」，俄羅斯妥妥地將克里米亞半島、頓涅茨克州、赫爾松州、盧甘斯克州、扎波羅熱州收為俄有，劃入俄羅斯的版圖和主權管轄；二是這場仗打敗，上述收歸俄羅斯的土地再被烏克蘭反攻奪去，對於這種可能性，普京的警告是俄羅斯會動用核武器，「維護國家主權和領土完整」。普京很霸氣，這是向美國、西方和烏克蘭宣告，這場仗只許俄羅斯勝，不許俄羅斯敗，否則核武「侍候」！

美國和西方一直認真掂量普京的這個警告，不能不信，又不能全信。不信，會冒核戰風險；全信，這仗還怎麼打？難道就這麼「認慫」嗎？掂量的結果是，邊打邊看，小心翼翼，不能一下子把先進武器、重武器全都搬上戰地。然而，「少不更事」的烏克蘭總統澤連斯基急得紮紮跳，整天吵吵嚷嚷地要美國和西方提供先進武器，只要能打贏戰爭，收復失地，管他甚麼核戰不核戰！

目前，準備多時的烏克蘭大反攻已持續了兩個月，收回了東南部的幾個村莊，出動無人機空襲莫斯科及俄羅斯境內城市，這些行動已被俄羅斯認為是攻擊俄羅斯本土。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫再次警告，一旦烏軍在反攻行動攻佔俄方領土，「我們將別無選擇使用核武器」。較早時，烏克蘭已經使用了美國援助、有「亞核武器」之稱、大殺傷力的集束彈，根據俄羅斯公布的「使用核武條件」——敵方向俄羅斯和（或）盟國本土使用核武或其他種類的大規模殺傷性武器——梅德韋傑夫的警告已經接近動用核武的標準邊緣，美國、西方和烏克蘭不可視為老生常談。

戰爭勝敗、規模如何、時間長短、使用甚麼武器，因素複雜，沒有甚麼方程式、兵棋推演可以算得出來。但有一個規律——殺紅眼時，一切不可控也。