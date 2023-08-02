政情：阻濫用乘車優惠 3人小隊被睇低

為打擊違規使用2元乘車優惠，運輸署月前展開「3人小隊」全天候執行抽查行動。然而多個星期過去，相關檢控個案似乎頗為有限。議員黎棟國認為，「3人小隊」嘅職務，可以話宣傳多於執法。畢竟身穿制服，有意濫用乘車優惠嘅人都會有所收斂，之不過呢隊人一行開就毫無阻嚇作用。加上措施只係為期兩個月左右，眨吓眼就過，屆時一切都會回復舊狀。

議員黎棟國早前喺一網台節目指出，便衣執法，應該較穿制服嘅「3人小隊」更奏效。然而捉到人違規，但相關罰則都要具阻嚇力。睇番依家嘅做法，港鐵已將違規嘅罰款上調一倍，由500元增至1,000元，但佢覺得今日嘅罰款額已經唔係咁起作用，因此佢建議要用傳票檢控。由於要上庭，而法庭罰款通常較定額罰款高之餘，法庭記者仲會將有關案件報道，阻嚇作用肯定會大好多。佢話倘若有後生仔違規「嘟兩蚊」，其實可以控告盜竊罪條例第18A，即以欺詐手段去獲取服務，而呢條罪罰得好重，如果喺區域法院審判，可以判10年㗎。

議員倡用傳票檢控 提到其他公共交通營運商如巴士、小巴等，黎棟國承認查票及執法嘅難度較港鐵為大，不過佢認為巴士公司不妨恢復過往嘅稽查制度，其實有關做法喺東鐵綫嘅頭等車廂一直沿用，有專人手持便攜閱讀器，以查核其頭等乘客嘅八達通有冇付足夠車資。至於小巴，可以利用車廂內嘅錄影設備拍攝乘客嘟卡，方便日後憑錄影跟進可疑拍卡紀錄，畢竟每一張八達通卡都有其號碼可供追查。

但歸根究柢，問題嘅癥結係不記名嘅長者八達通，畢竟65歲以上嘅長者人數眾多，分批更換樂悠咭需時甚久，以致現時樂悠咭使用人主要係60至65歲，而觀乎政府數字，不記名嘅長者八達通高達300多萬張，所以政府應該要想一想，幾時開始唔畀人用不記名長者八達通，務必盡快處理問題。長者未夠期換嘅話，亦要加快處理。佢話當完全只准用樂悠咭方可享用2元乘車優惠，不但方便執法，處理問題亦容易好多。

佢一再強調，要有效打擊違規使用2元乘車優惠，當局必須明確傳達「貪小便宜係有代價」嘅訊息。鑑於2元乘車優惠一年開支高達30億元，如果冇濫用嘅話，可以有更多公帑投放於其他項目，尤其係政府當下嘅儲備愈嚟愈少，佢希望政府相關部門提起決心，處理好呢件事。