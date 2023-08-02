偽造帳目案 江碧蕙3罪表證成立

江碧蕙

【本報訊】香港首位華人女騎師江碧蕙，被指在一間私營醫療保健中心任營運總監時，涉偽造銷售紀錄和佣金收據，以詐騙該中心佣金逾3,700元。江被廉政公署落案起訴3項偽造帳目罪，她不認罪，在東區裁判法院受審後，昨被裁判官陳志輝裁定3項偽造帳目罪表證成立。江自辯稱，涉款是她應得的代理佣金，但因她本身有經理人合約，故以經理人名義收款。

自辯稱以經理人名義收佣 被告江碧蕙（46歲），報稱導師，被控3項偽造帳目罪。控罪指被告於2020年3月至4月間，不誠實地捏改會計文件內容、即加心康智能醫療（亞洲）有限公司，分別於同年2月至4月的銷售紀錄和佣金收據記項，使看來蘇嘉玲曾3度分別轉介共13名客戶，蘇因而可獲發逾3,700元代理佣金。

江碧蕙供稱，加心康（亞洲）的主要股東林建明曾與她合作投資公司，林建議江可替加心康擔任中介，江介紹客人後可獲10%佣金作為車馬費。江指由於當時她本人有經理人合約在身，故除了教授騎馬外，其餘收入均需透過經理人收取。因此她一直以經理人的名義收取佣金，包括涉案的13名客戶，但蘇並無簽署中介合約。直至2020年4月底，江決定離開加心康，遂叫蘇補簽中介合約。

江指直至前年12月，蘇突然表示會去廉署錄口供，其後又不止一次在不同場合要求江到廉署自首，江便回應：「我都唔知發生咩事，自咩首呀！」。江亦透露，她於前年底亦發現蘇擔任她經理人期間，向她隱瞞實際收到的廣告費，她最終亦沒有收齊廣告商支付給她的款項，少收至少30萬元。案件編號：ESCC 2511/2022