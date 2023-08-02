襲網媒記者 「劉馬車」認罪還押

被告 劉駿軒

【本報訊】自稱「劉馬車」的香港網絡紅人劉駿軒，日前涉嫌在荃新天地襲擊一名網媒記者。他案發後逃遁，一小時後卻主動往警署自首。他其後被落案起訴襲擊致造成身體傷害罪，案件昨在西九龍裁判法院首度提訊。被告承認控罪，裁判官下令他還押至8月14日判刑。

27歲被告劉駿軒，控罪書上報稱是YouTube影片製作者。他被控於2023年7月30日，在荃灣禾笛街近荃新天地一期地下G16A號舖眼鏡88外襲擊梁志恒，因而對該梁志恒造成身體傷害。

案發後逃遁句鐘再自首 案情指，7月29日，被告上傳一段YouTube影片，提到36歲事主梁志恒於2019年社運期間跟一名13歲女童非法性交。事主否認。翌日被告聯絡事主，相約他同日到荃新天地一期見面，讓被告就事件道歉。事主同意。

當日傍晚6時許，兩人行至案發地點，被告突然情緒激動，先後拳打事主約10秒，過程被閉路電視鏡頭拍下。事件中，事主眼鏡破爛，鼻及面有傷，需送院治理。被告犯案後逃離現場。至同日晚上7時許，被告往天水圍警署自首，警誡下他承認施襲。案件編號：WKCC 3267/2023

事主 梁志恒