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龍門陣
動漫節圓滿結束
可愛女孩打扮成動漫角色「彌豆子」。
【本報訊】一連5天的動漫電玩節昨日來到尾聲，灣仔會展中心會場內人流如鯽，不少市民在閉展前全力搜購心頭好，有展商部分貨物已告售罄，仍不乏客人查詢；另一方面，動漫電玩節中最受注目及吸睛的Cosplay，大批Cosplayer（角色扮演愛好者）趁最後一日，在展場內施展渾身解數。
女僕造型在場內最受歡迎。
大人細路一同合照。
大批動漫人物大駕光臨會展。（李志湧攝）
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