爭女尋仇 4煞揮膠尺圍毆 2青年浴血街頭

兩名千禧後青年，昨凌晨在長沙灣一遊戲機中心外，被4名持膠尺惡煞施襲，兩人拔足分頭奔逃，惟被兇徒追及遭一輪「亂尺」襲擊，當場受傷浴血倒地。執法人員接報趕至時，兇徒早已作鳥獸散，現場檢獲一把膠尺，兩名傷者經包紮後送院救治。人員經初步調查，不排除導火線涉及「爭女」，案件列傷人處理，並拘捕一名涉案15歲少年。

巴士站遺下大攤血漬 兩名受傷青年姓李（18歲）及姓夏（20歲）。昨凌晨零時許，據悉李、夏兩人在光昌街一遊戲機中心打機後離去，當他們一走出門口，即有4名大漢撲出，各持約60厘米長膠尺襲擊他們。兩人見狀立刻分開逃走，李男逃走至長沙灣道680號近巴士站，被3名兇徒追及以膠尺及拳腳毆打，當場受傷倒地。夏男則沿長沙灣道逃跑至200米外興華街巴士站，另一名兇徒亦尾隨追至，以膠尺及拳腳對他施襲，夏即時受傷流血。兇徒逞兇後逃之夭夭，巴士站遺下一攤血漬。

拘15歲仔 3同黨在逃 救護員接報到場，證實李及夏分別頭、下巴及腳受傷，兩人清醒由救護車分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院救治。執法人員圍封現場調查，在遊戲機中心門外檢獲一把膠尺。經初步調查後，不排除遇襲青年疑因「爭女」被尋仇。案件列「傷人」，人員於昨日在將軍澳善明邨拘捕一名15歲少年，正追緝另外3名兇徒歸案，他們身穿黑色上衣、戴黑色帽及口罩。

六旬漢遭收數佬𠝹腳 另外，周一晚8時許，牛頭角玉蓮臺4座一名姓金（66歲）男子報案，指被3名男子闖入住所收債。期間，他被其中一人以一把長約30厘米的西瓜刀𠝹傷腳部。執法人員接報後，持盾牌趕至及登樓了解，但收債男子已經離去。救護員亦奉召到場，替金包紮腳部傷口後，再將其送往聯合醫院治療。案件列作傷人，人員翻查大廈閉路電視，追緝在逃的3名男子，他們年約30至40歲，案發時身穿黑色上衣，其中兩人案發時手持西瓜刀。