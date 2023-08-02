向區長稱「一拳打死你都無罪」 消防員刑恐罪成 准保候懲

【本報訊】入職消防24年的消防員，去年在消防局內因無按指引戴口罩，被區長發現，對方要求他戴回時，雙方口角，期間消防員揚言「我有情緒病，一拳打死你都無罪」。他被指涉嫌刑事恐嚇區長，被控一項刑事恐嚇罪。被告不認罪受審，昨在西九龍法院被裁定罪名成立。裁判官押後至8月17日判刑，期間為被告索取社會服務令及感化報告，被告續准保釋。

現年43歲被告陳定邦，報稱消防員，1999年加入消防處，現已停職。他被控於2022年8月23日，在大嶼山赤鱲角跑道南路機場南消防局地下當值室外，威脅事主王銘恒會使其人身遭受損害，意圖使對方受驚。時任消防區長王銘恒審訊時供稱，當時部門有指引，消防員工作時需戴口罩。被告說自己有情緒病才沒戴，王要求他出示醫生證明。被告開始激動，之後更說「我有情緒病，一拳打死你都無罪」。被告自辯則指，當時向事主解釋說身體不適，但事主卻不斷要求他戴口罩。他其後聽到事主說他「成日詐病」，他感委屈和憤怒，「火都嚟埋」，衝動下向事主說「我有情緒病，一拳打死你都無罪」，惟他強調當時沒意識自己在罵甚麼。

法官形容被告證供矛盾 裁判官裁決時指，不接納被告說法，指出事主的要求合情合理，沒有挑釁性。被告聲稱是因聽到事主說他「成日詐病」才罵人，證明他當時不是沒有意識，他所說的「我有情緒病，一拳打死你都無罪」，亦是帶有法律觀點的計算，形容其證供矛盾，裁定被告有意圖威脅事主，因此裁定他罪名成立。案件編號：WKCC 4849/2022