大坑西邨居民促公營屋安置

【本報訊】石硤尾大坑西新邨重建安置方案爭議仍不斷，據平民屋宇早前向居民提出的安置方案，選擇回遷邨內的居民需自行安排5年臨時居所，期間獲租金津貼。有正協助居民的關注團體就表達不滿，指平民屋宇至今仍未妥善安置居民，更指邨內以長者居民為主，促請為居民安排入住公營房屋。

大坑西邨居民權益關注組昨日繼續譴責香港平民屋宇，未有顧及居民「一屋換公屋」的訴求，亦未妥善安置居民；更指不滿平民屋宇將居民填回的「住戶資料聲明書」視為接受回遷安排，做法不恰當。

現兩方案均未提供居所 關注組又指，平民屋宇提出的兩個方案均無提供居所安排，而邨內居民大多為長者及綜援或長者津貼受助人，不斷搬遷除帶來極大困擾，同時憂若選擇一次性搬遷津貼，或會超出福利援助資產限額，變相被剝奪領取政府津貼權利，促當局為居民安排入住公營房屋。

而早前平民屋宇安排了大坑西新邨現有租戶，參觀錦田「博愛江夏圍村」及位於錦上路港鐵站旁正在興建的「恒莆新苑」，有近百名租戶居民參與，部分租戶亦已經初步表達有意申請相關過渡性房屋。平民屋宇稱正協助居民與營辦機構進一步了解及作出申請。