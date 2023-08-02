冧石屎砸兩睡漢 血染長沙灣劏房

批盪墜旺角街頭 揭疫情延誤維修 舊樓石屎跌不完，繼上月油旺區連環發生至少6宗「天降石屎」事故，其中兩宗更在同日半小時內發生；而前晚長沙灣一間劏房亦跌石屎，兩名住客在睡夢中被石屎擊中，血流披面，送院治理。另外，早前肇事的旺角新興大廈，因疫情延誤了維修工程，卻不幸地未能阻止石屎塌下的意外發生。

長沙灣青山道458號唐樓一個劏房單位內，前晚9時許有石屎從天花塌下，兩名南亞裔租客被石屎擊中頭部受傷。及後，記者到事發單位視察，見到單位天花頂有大幅石屎剝落，露出生銹鋼筋，石屎碎片散落一地。由於租客在睡夢中被下塌石屎擊中，床單被鋪均沾滿血漬。幸而兩人傷勢不嚴重，自行報警求助。

露生銹鋼筋 石屎散落一地 此外，市區重建局確認新興大廈早在2018年10月申請參加「樓宇更新大行動2.0」，獲分類為首批處理個案；翌年7月獲發「原則上批准通知書」，法團同年11月出標聘請工程顧問公司。惟受疫情影響，法團一直未能召開業主大會，以商討揀選及委聘顧問；其後的樓宇檢驗工作、遞交報告及招聘工程承辦商等工作雖然繼續，但未能按照要求的時間表進行，延至去年8月招標聘請工程承辦商。

市建局考慮到籌組工作受到疫情阻延，批准延期。到疫情緩和後，法團隨即加緊招標，今年2月舉行業主大會聘請承辦商，3月批出合約並開工，惟上周六就發生簷篷石屎批盪剝落墜下巴士站，幸事件中未有擊中途人。至於在同日發生有批盪剝落的油麻地廟街119至121號唐樓，市建局則稱，無相關大廈申請樓宇復修計劃的紀錄。