醫健：健康在您手：三資 助減護老者壓力

每個長者的照顧需要也不一樣，我們經常會收到護老者的求助，例如長者剛出院未能自行處理三餐，而離院支援服務即將完結，希望能協助為長者安排及後的送飯服務。我們會先為他搜尋就近的長者地區中心，讓中心社工轉介並協助申請資助送飯服務，我們亦同時介紹提供緊急支援的短期計劃，在輪候公營服務期間為長者提供三餐，紓緩護老者的壓力。

社區有不少資源可協助減輕護老者經濟及照顧負擔，但現今社會大部分人工作繁忙，未必有時間到不同地方及組織搜尋相關服務。

支援護老者 近年不少機構推出與護老照顧有關的線上資訊平台，例如我們推出3年多的「656照顧者好幫搜」一站式互動資訊平台，透過三資讓護老者在照顧上更得心應手，總瀏覽量更逾85萬。平台內容包括：

資訊：瀏覽量逾10萬的護老者專區，提供各類「懶人包」、一覽表等，當中介紹逾40個支援項目「短期支援計劃一覽表」下載量達2,600次，逾八成受訪使用者指能從中找到或了解更多社區短期服務。

資源：使用率達14萬人次的資源地圖，綜合全港公私營2,100多個安老服務點、提供50多個服務類型，如政府安老服務申請及上門服務等，便利照顧者快速搜尋區內服務。

諮詢：提供WhatsApp線上支援（WhatsApp號碼6511 6566），針對各種常見照顧問題或奇難雜症，提供自助查詢或即時真人對話，至今已有逾4,600人次使用。如果大家在長者照顧路上遇有疑難，不妨使用上述三資工具，讓我們與你並肩同行。

聖雅各福群會「656照顧者好幫搜」

聖雅各福群會