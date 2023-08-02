廣州 智方便 櫃位投入服務 港人毋須回港可登記升級

【本報訊】政府資訊科技總監辦公室昨日公布，廣州首設的「智方便」登記服務櫃位即日起投入服務，在內地工作及生活的港人，毋須回港亦可登記或升級「智方便+」，並可使用逾280項公私營網上服務。詳情及登記的準備事項，市民可瀏覽智方便專題網站查閱。

至今逾217萬人登記

資科辦表示，持香港身份證的香港市民由即日起，可於服務時間到廣州珠江新城廣州市政務服務中心，二樓大堂智方便登記服務櫃位辦理智方便+的登記或升級手續。櫃位服務時間為星期一至五，上午9時至中午12時，以及下午1時至5時，假日除外。資科辦表示，智方便服務平台自2020年底推出以來，至今已有超過217萬人登記，資科辦會繼續與廣東省政數局，探討於粵港澳大灣區內地城市設置更多智方便自助登記站，以推進大灣區政務服務「跨境通辦」。