今年逾432萬登記選民 按年跌1.8%

【本報訊】下一屆區議會選舉將於今年12月10日舉行。選舉事務處昨公布，今年地方選區的臨時選民登記冊中，有約432.97萬名選民。但去年登記選民人數約為441.2萬名，按年跌約1.875%。

年長選民呈正增長 在地方選區的年齡趨勢方面，今年18至30歲登記選民人數為55.8萬，去年則約有62.3萬人，跌幅約有10.4%。就61歲或以上登記選民而言，今年約有161萬人，去年約為155萬人，反映年長的登記選民有3.88%的正增長。整體而言，登記選民人數自2012年的約346萬人，一直按年上升至2021年約447萬人的高峰，去年則打破9年來一直持續的升幅。

功能界別而言，今年臨時選民登記冊有約20.58萬名選民；選舉委員會界別分組方面，臨時投票人登記冊則有約7,600名投票者。在今年選民登記周期，有約3.13萬名新登記選民和約65.79萬宗已登記地方選區選民將資料申請更新。

處方提醒，被納入取消登記名單的選民，若他們收到由處方發出的提示信要求回應，應盡快按指示交回條或補充資料，並須本月25日或之前按指示回覆，才可在審裁官批准後回復登記，歸入正式選民登記冊之中。