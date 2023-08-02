6月零售業銷貨總額達331億 按年升19.6%

【本報訊】政府統計處昨公布最新零售業銷貨額數字，今年6月零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，較去年同月上升19.6%；今年5月零售業總銷貨價值的修訂估計，則較去年同月上升18.5%；若與去年同期比較，今年上半年零售業總銷貨價值的臨時估計上升20.7%。政府表示，受惠於訪港旅遊業復甦及正面的消費氣氛，零售業總銷貨價值在6月按年繼續明顯上升。

今年6月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.7%，臨時估計為22億元，較去年同月下跌3.3%；5月零售業網上銷售價值的修訂估計，則較去年同月下跌3.7%。與去年同期比較，今年上半年零售業網上銷售價值的臨時估計下跌6.2%。

若扣除其間價格變動，今年6月零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升17.5%，5月零售業總銷貨數量的修訂估計亦較去年同月上升16.6%。與去年同期比較，今年上半年零售業總銷貨數量的臨時估計上升18.9%。

超市貨品銷貨值跌3.5% 按零售商主要類別分析，今年6月與去年同月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升64.3%；其次為其他未分類消費品，上升20.5%；服裝上升34.2%；食品、酒類飲品及煙草上升6.6%；百貨公司貨品上升4.2%；藥物及化妝品上升49.4%等。不過，超級市場貨品的銷貨價值則跌3.5%；其次為燃料，下跌19.1%；以及家具及固定裝置下跌6.4%。

香港零售管理協會表示，2023年上半年對比2018年上半年，零售銷貨價值仍相差約兩成，因此尚未完全回復至新冠疫情前水平。該協會預測今年全年對比去年同期，零售銷貨價值可能會有低雙位數温和升幅，主要由於去年基數低，但與2018年正常年份相比，仍有一段差距。